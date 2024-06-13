Özgür Özel: Belli ki Cumhur İttifakı'nda sorunlar var

Son dakika haberi! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve öldürülen Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile yaptığı görüşmeler gündemdeyken dikkat çeken açıklamalar yaptı.



Bahçeli, "MHP normalleşmenin önünde bariyer olarak görülüyorsa gereğini yaparız." dedi.



Cumhur İttifakı'na bağlılıklarını sürdürdüğünü vurgulayan Bahçeli, "AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifak vücuda gelmesi samimi dileğimizdir." ifadelerini kullanmıştı.



Bahçeli'nin açıklamalarına CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den değerlendirmeler geldi.

"KAVGA EDECEK KİMSEMİZ YOK"

"Kamuoyunu bu suni tartışmayla meşgul etmek istemem." diye sözlerine başlayan Özel, "Belli ki sorunlar var. Cumhur İttifakı'nın sorunları Cumhur İttifakı'nındır. Bizim sorunumuz değildir. Biz son seçime bir siyasi partiyle ittifak yaparak girmedik. İttifak ortağımız olmadığımız için de kavga edecek kimsemiz yok." dedi.

"Sayın Bahçeli'ye de bir davette bulunayım. Eğer kendisi ittifakından memnun değilse bizim ittifakımıza katılabilir." diye konuşan Özel, "Siyasi partileri birleştirmeye gerek yok. CHP ile bir başka siyasi partiye ittifak teklif etmesine gerek yok." açıklamasında bulundu.