Özgür Özel: Benim muhatabım Sayın Bahçeli

Özel, Keçiören Belediyesince Ihlamur Kasrı Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuştu.



İftar sofralarında mümkün olduğunca gündelik siyasete değinmediğini belirten Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisi ve partisine yönelik eleştirilerde bulunduğunu anımsattı. Özel, eleştirilere aynı şekilde cevap vermeyeceklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Muhalefet partilerinin belediye başkanlarını içeriye atmakla, belediyelerini madden, manen, hukuken silkelemekle, bir partiye 1,5 yıl önce yapılmış kongresine kara çalmaya çalışmakla, yargı gücüyle, devlet gücüyle saldırmakla kahramanlık olmuyor. Bülent Ecevit'in Yasir Arafat'a Filistin'in yanında olduğunu gösterdiği cesareti, bugün Trump denen çılgına karşı gösterebiliyor musun? Netanyahu'ya karşı gösterebiliyor musun? Bu Trump'a karşı da İsrail'e karşı da Bülent Ecevit'in, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının, CHP'nin gösterdiği cesareti göstermeye davet ediyorum Recep Tayyip Erdoğan'ı." diye konuştu.



Ekonomi, üzerinden iktidarı eleştiren Özel, "Erdoğan'a şunu söylüyorum, emekliyi canından bezdirdin. Emekli, asgari ücretli sana oy vermeyince bir de bozuluyorsun. Bu insanların sana kırılması, darılması, desteğini çekmesi, artık seni iktidardan indirmesi için daha ne olacak Sayın Erdoğan?" ifadesini kullandı.



Özel, bir gazetecinin, "MHP'nin CHP ile görüşmeme kararına ne diyorsunuz?" şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı:



"Benim muhatabım, Sayın Bahçeli. Sayın Bahçeli'nin rahatsızlığı boyunca kendisi hakkında bir polemik yapmayacağımızı söyledik, buna riayet ediyoruz. Kendisi de teşekkür telefonu açmıştı. Sayın Celal Adan'ı aradım, hem sağlık durumunu sordum hem de 'Bu nedir?' dedim. Gördüğüm kadarıyla Sayın Adan da Sayın Bahçeli'nin tutumumuzdan duyduğu memnuniyeti bir kez daha hatırlattı. Ben şimdi o genç arkadaşın tweetine ne diyeyim? Onu da üzmek istemem ama bunlar koskoca kurumlar, partiler. Türkiye'nin böyle gerilimlere değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir an önce sağlığına kavuşarak siyasete dönmesini umduklarını belirten Özel, "O genç arkadaşın bizi çekmek istediği alan ne partisinin ne Türkiye'nin faydasına değil. Olacak iş değil ama oldurmuşlar, olduğu kadar olsun. Sayın Bahçeli'ye bir kez daha şifa diliyoruz. Ne zaman Sayın Bahçeli görevinin başına döner, o zaman tartışmalar da konuşmalar da olur. O güne kadar Sayın Bahçeli'nin sağlığına dua ederim, onun dışında bir şey diyemem." değerlendirmesinde bulundu.



Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili "Bizden ayrılık bekleyenler avucunu yalayacak" sözlerinin sorulması üzerine ise şunları söyledi:



"Biz üç kişi Türkiye'ye çok umut veren bir birlikteliği paylaştık ve hala Türkiye'nin gündeminde. Sürekli her iki taraftan da çok olumlu açıklamalar geliyor. Mansur Bey'in 'Bizden kimse ayrılık beklemesin' sözünden de Ekrem Bey'in dünkü sözlerinden de gerçekten CHP'de kriz bekleyenlerin çok bekleyeceğini ama Türkiye'de iktidarımızı bekleyenlerin çok beklemeyeceğini anlıyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz."