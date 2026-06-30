Özgür Özel: Bir kapı kapanırsa yenisi açılır

CHP Grup Başkanı Özgür Özel , mutlak butlan ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıda önemli mesajlar veren Özel, “milletin safında” olduklarını dile getirdi.

"Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz." diye konuşan Grup Başkanı, "Hukuken siyaseten ve fiziken asla yorulmadık, yorulmayacağız vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Bu mücadeleyi asla bırakmayacaklarını da sözlerine ekleyen Özel, "İşgal bitmezse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız." diye konuştu.

“KARŞILIĞINI BULUR”

Gayretli olduklarından söz eden Özel, "Gayret de eninde sonunda karşılığını bulur." açıklamasında bulundu.

Özel, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Azimle yürüyen menzile ulaşır. Kimse endişe etmesin. Milletle birlikte kazanacağız.”