Özgür Özel: Biz biriz ve beraberiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasını eleştiren CHP lideri Özel, CHP heyetinin Van'a ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlattı. Özel, Van sokaklarında demokrasi dayanışması ve geleceğe dair umut gördüklerini söyledi.

"NE KADAR YALAN OLDUĞUNU OKUYAN HERKES GÖRÜYOR"

Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 5 ayrı davada 25 yıl hapis ve 5 ayrı siyasi yasak talep edildiğini anımsatarak şöyle konuştu:

"Belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz tutuklanıyor. Muhalefetin tüm muhalefet olanakları, sesini duyuracağı televizyon kanalları, haberlerini yapan gazeteciler, onlarla birlikte eylem yapan sivil toplum örgütleri baskı altına alınmaya çalışılıyor. Bu sivil darbe girişimi, CHP'ye karşı da kirli bir planın içinde. Bir meczubun ifadesi, bir meczubun hakaretine karşı açılan bir davayı alıp Ankara'ya yollayıp, 1,5 yıldır tutup, her seferinde de Erdoğan'a buradan haber uçurup, kürsülerden bizi bu konuya çekmeye çalışıp, bir vesile bunu tartıştırabilir bir hale gelindiğinde derhal soruşturmaya çağırmalar, her duyduğu ismi almalar… Bugün burada 81 il başkanımız var, 46'sı karşımızda, 35'i yanımızdaydı o gün. Bugün 81'i birden omuz omuza kol kola partilerinin yanındalar. Kongrenin kazanan ve kaybeden tarafları, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 81 ildeki temsilcileri olarak, 'O kurultayın namusuna, o kurultayın onuruna, partimizin onuruna, namusuna kendimizle sahip çıkıyoruz.' demeye geldiler. Ama birileri, kongrede hiçbirimizin yanına sokmadığı septik tiplerden, birtakım meczuplardan, birtakım şahitler, birtakım deliller üretmeye çalışıp ki hepsinin ne kadar boş ve yalan olduğunu okuyan herkes görüyor, CHP'yi meşgul etmeye, kongresini iptal ettirmeye, yeniden bir kongre sürecinin içine sokup milletin gerçek sorunlarını söylememeye ve esas olarak içinde bulunduğu ve yürüttüğü çok kıymetli bir süreci durdurmaya çalışıyorlar."

"TÜRKİYE'NİN BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANINI DARBE YOLUYLA EKARTE ETMEYE ÇALIŞANLARA KARŞI DİMDİK AYAKTAYIZ"

Özel, 15 Temmuz'da olduğu gibi darbenin karşısında duracaklarının altını çizerek, "Bugün sistematik bir şekilde yönettiğiniz, dahil olduğunuz bir darbe ittifakını görmüyor değiliz." dedi.

Özel, şunları ifade etti:

"O darbe ittifakı, bugünkü Cumhurbaşkanı'na değil, bir sonraki cumhurbaşkanına darbe yapmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanını darbe yoluyla ekarte etmeye çalışanlara karşı dimdik ayaktayız. Biz bu darbeye teslim olmayız. Ön seçim yapmayalım diye partimizin yönetimine göz dikenlere teslim olamayız. Varsa onların içeriden işbirlikçileri, Tayyip Erdoğan'ın çukuru sizin de yerinizdir. Biz biriz ve beraberiz. Bu partiyi böldürtmeyiz. Muhalefeti böldürtmeyiz. Hep beraber yürüyoruz, iktidarı alacağız. Darbeye karşı ayağa kalkan örgütümün alnından öpüyorum. Hiçbir darbeden medet ummadık. Hiçbir darbeye de teslim olmadık, olmayacağız."

