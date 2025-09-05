Özgür Özel: Biz bu mücadelede cesaret ve kararlılıkla yürüyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde düzenlenen "CHP Program Çalıştayı'nın" açılışında konuştu.



Siyasetin gündeminde olan CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibinin görevden alınmasına ve İl Kongresi'nin iptaline ilişkin sert eleştirilerde bulunan Özel, "CHP'nin genel merkezine kayyum atanacak kadar geri dönüşüm, vaat ettiğimiz geleceğin ne kadar yapısal ve birilerinin korkuttuğunu gösteriyor." dedi.



Sandığın ortadan kaldırılmaya çalıştığını öne süren Özel, "Bize bu mücadelede cesaret ve kararlılık düşüyor." ifadelerini kullandı.



Umudunun gerilemediğini ve mücadele azminin ilk günkü gibi olduğunu da sözlerine ekleyen CHP lideri, "Bu mücadele sırasında başımıza çok şey gelecek ama şunu biliyoruz. Şartlar 100 yıl öncesinden farklı değil. Eğer bir adım geri adım atarsa bizi 100 yıl geriye götürecekler." diye de konuştu.

