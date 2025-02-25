Özgür Özel: Borsa düştü diye hesabı borsadan soruyorlar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Muhalefet partilerine ziyaretlerin süreceğini söyleyen Özel, "Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, saldırılar olduğu bu dönemde bir ve birlikte olmamız konusunda görüş birliğimizi teyit ettik." açıklamasında bulundu.

Özel'in gündeminde pide fiyatları ve bayram ikramiyesi de vardı. Özel, "Artık Razaman pideleri el yakmıyor, Ramazan pidesinin fiyatı el yakıyor." dedi. Bayram ikramiyesinin de artması gerektiğini söyleyen Özel, "Bayram ikramiyesi hala 3 bin lira. Bin lira verildiği dönemde altı tepsi baklava alınıyordu. Şimdi sadece bir tepsi alınıyor." diye konuştu.

Özel'in gündeminde borsadaki düşüşe ilişkin soruşturmada vardı. Özel, ""Borsa neden düşer? Güven ortamı yoksa düşer. Tedirginlik varsa düşer. Hukukun üstünlüğüne inanç sarsıldıysa düşer. Bunların hepsini bırakmışlar, borsa düştü diye hesabı borsadan soruyorlar." dedi.

Özel'in açıklamalarından satır başları;



Cumhuriyet Halk Partisi ailesi büyümeye devam ediyor. Birleşik Kamu-İş'in önceki dönem genel başkanları Mehmet Yeşildağ ve Hasan Kütük'e baba ocağına hoş geldiniz diyorum.

SİYASİ PARTİ ZİYARETLERİ

Siyasi parti ziyaretlerimizi sürdürdük. Bu hafta da Gelecek Partisi'nin, Türkiye İşçi Partisi'nin ve İyi Parti'nin genel başkanlarıyla ve heyetleriyle görüştük.

Muhalefetin parçalanmaya çalışıldığı, muhalefetin ağır bir saldırı altında olduğu, yargı sopasının ellerinde olduğu, tüm imkanlarla, maddi manevi, rasyonel irrasyonel, yasal yasadışı, görünen yeraltı her türlü faaliyetle muhalefete saldırdıklarını ama bizim bir ve birlikte olmamız gerektiği konusunda ortak mutabakatımızı bir kez daha hem de tüm görüşmelerden sonra basının önünde de teyit ettik.

Bundan sonra da siyasi partileri ziyaret etmeye, bu temasları sürdürmeye, muhalefeti bir ve bütün halinde, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulduğu gün olduğu gibi, 31 Mart'ta olduğu gibi, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi olduğunun bilinciyle, kimseyi itmeden, kenara ayırmadan, unutmadan, geride bırakmadan, yalnızlaştırmadan, asla kibre kapılmadan bir büyük mücadeleyi hep beraber vermeye kararlıyız.

BOLU YANGIN FACİASI

Şimdi böyle keyifli, umutlu bir konudan herkes unutsa bizim unutmayacağımız, unutturmayacağımız, içimizi yakan, kavuran bir konuya geliyoruz. Bolu'daki yangın faciası. 36'sı çocuk, bebek 78 canımızı kaybettik. Bugün 35. gün. İlk gün Bolu'daydık. 7. gün buradan hatırlattık. Her hafta hatırlatıyoruz ve her hafta rezaletin yeni bir perdesini aralıyoruz.

SAHTE ALKOL ÖLÜMLERİ

Sahte alkolden, Kartalkaya'da ölenlerin iki katı insanımız öldü. Bunun nedeni fahiş vergilendirmedir.

PİDE FİYATLARI

Artık Razaman pideleri el yakmıyor, Ramazan pidesinin fiyatı el yakıyor. 2002 yılında Ramazan pidesi 2 liraydı, pidenin kilosu da 2 liraydı. 2025 yılında pide 20 lira, pidenin kilosu 80 lira. Tam 40 kat artmış.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Bayram ikramiyesi hala 3 bin lira. Bin lira verildiği dönemde altı tepsi baklava alınıyordu. sadece bir tepsi alınıyor.

BORSADAKİ SERT DÜŞÜŞ

Borsa neden düşer? Güven ortamı yoka düşer. Tedirginlik varsa düşer. Hukukun üstünlüğüne inanç sarsıldıysa düşer.

Borsa'dan yabancı neden çıkar? Türkiye'deki ortamdan endişeliyse çıkar.

Bunların hepsini bırakmışlar, borsa düştü diye hesabı borsadan soruyorlar.

KONUT KAMPANYASI



Bugün Türkiye'de iktidarın yarattığı sorunların başında barınma ve konut geliyor. Şimdi kazançlı yatırım kampanyası diye orta sınıf için bir kampanya başlatıyorlarmış. Aradık, sorduk. Avcılar'da 1+1, değil öyle 3+1, 1+1, 7,5 milyon. Orta sınıf için konut kampanyası.



Bu konuta 5 yıl boyunca 180.000 lira faiz, taksit ödeyebilenler sahip olacak. Türkiye'de 5 yıl üst üste, hem de başladığı fiyatla değil her yıl zamlanarak 180.000 lirayı aylık ödeyebilenin Avcılar'da 1+1 konut alabildiği, buna da orta sınıf için kazançlı yatırım kampanyası dedikleri bir ülkeye geldik.



