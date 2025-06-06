Özgür Özel: Bu bayram bize bayram gibi gelmedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram namazını memleketi Manisa'da Hatuniye Camii'nde kıldı.



Namaz sonrası habercilerin sorularını yanıtlayan Özel, "Bu bayram bize bayram gibi gelmedi arkadaşlarımız haksız yere tutuklandı." dedi.



"DOĞRULAR ORTAYA ÇIKACAK"



Mücadelelerine devam edeceklerini, eninde sonunda doğruların ortaya çıkacağını belirten Özel, "Hepimizin bayram gibi bayramlara kavuşacağı yarınları diliyorum." diye konuştu.