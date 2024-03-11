Özgür Özel: Bu dili terk etmeye davet ediyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Küçükçekmece Ayamama-Kaynarca Yağmur Suyu Tüneli ile Gürpınar Yağmur Suyu Tüneli Kazı Başlama Töreni’ne katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de yer aldığı programda, Özel ve İmamoğlu konuşma gerçekleştirdi. Özel konuşmasında İmamoğlu’nun yerel seçime yönelik projelerine değinirken, AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum’u eleştirdi.
Konuşmasında “Birileri hakaret ediyor, iftira ediyorlar, seçmene şantaj yapıyorlar. Vatandaşa, vatandaşın tercihleri üzerinden hakaret ediyorlar. Biz bu kavgaların dışında duruyoruz.” diyen Özgür Özel, “Ramazan'ın siyasete de güzel ahlakının, güzel dilinin sirayet etmesini bekliyoruz. Bu konudaki özenli tutumumuzu biz sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
MURAT KURUM’A KENT LOKANTASI YANITI
Kurum ve İmamoğlu arasındaki kent lokantası tartışmasına atıfta bulunan Özel, “Başkan öfkelenmiş de biraz. Bu kent lokantalarının önündeki kuyruğa laf etmek var ya, o kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, bu yoksulluğu 22 yıllık iktidarında yok etmeyen onlaradır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru, gururu da sana ve ekibinedir.” diye konuştu.
“İSTANBUL’A GÜVENİYORUZ”
Özgür Özel, “İstanbul’u belediye meclisinde de çoğunluğu elde edecek bir yürüyüşte ilerliyoruz. Çok iyi bir seçim sonucu bekliyoruz. 14 belediyeye en az 14 tane daha katacağız diyor il başkanımız, İstanbul’a inanıyoruz, güveniyoruz.” dedi.
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