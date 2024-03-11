Özgür Özel: Bu dili terk etmeye davet ediyorum

MURAT KURUM’A KENT LOKANTASI YANITI



Kurum ve İmamoğlu arasındaki kent lokantası tartışmasına atıfta bulunan Özel, “Başkan öfkelenmiş de biraz. Bu kent lokantalarının önündeki kuyruğa laf etmek var ya, o kuyrukta, bir onur, bir gurur, bir de utanç var. Emin olun o kuyruğun utancı, bu yoksulluğu 22 yıllık iktidarında yok etmeyen onlaradır. Orada yemeğini yiyen, karnını doyuranların onuru, gururu da sana ve ekibinedir.” diye konuştu.



“İSTANBUL’A GÜVENİYORUZ”



Özgür Özel, “İstanbul’u belediye meclisinde de çoğunluğu elde edecek bir yürüyüşte ilerliyoruz. Çok iyi bir seçim sonucu bekliyoruz. 14 belediyeye en az 14 tane daha katacağız diyor il başkanımız, İstanbul’a inanıyoruz, güveniyoruz.” dedi.