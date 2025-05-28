Özgür Özel Silivri'de: Buğra Gökçe'nin nikah şahidi oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Marmara Cezaevi'ne giderek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.



Özgür Özel'in Silivri ziyaretinin asıl nedeni İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin cezaevindeki nikahıydı. Önce nikaha ailelerin katılmasına izin verilmeyeceği söylenmiş, ardından izin çıkmıştı.



"HAYIRLI BİR İŞ İÇİN GELDİK"



Özel yaptığı açıklamada, "Yine Silivri'deyiz. Hani derler ya 'hayırlı bir iş için' buraya geldik. Özünde çok hayırlı bir iş için. İçeride evlenme cüzdanını takdim ederken Buğra ve Filiz'e bu töreni tekrarlayacağımızı söyledim" dedi.

Buğra Gökçe ve Filiz Kahveci'nin nikahına, Gökçe'nin kardeşi ve 80 yaşındaki annesi Şeyma Gökçe, Kahveci'nin annesi, babası ve oğlu katıldı.

Nikah şahitleri Özgür Özel ve CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan oldu.

