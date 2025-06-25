Özgür Özel, Büyükçekmece'de erken seçim çağrısı yaptı, tarih verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul'da 2 programı vardı. Özel ilk olarak Silivri'ye gitti. Burada Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret etti. Ardından kameraların karşısına geçerek 30 Haziran'daki kurultay iptal davası hakkında "butlan" mesajı verdi.

Özgür Özel açıklamasında "Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın, sana en en en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin" dedi.

"2 KASIM'DA ÇIK KARŞIMIZA"

Özel ardından Büyükçekmece'deki mitinge geçti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a erken seçim için çağrı yaptı. "2 Kasım'da çık karşımıza" dedi.

"Millet İradesine Sahip Çıkıyor" adlı mitingde Özel şunları kaydetti:

"Benim adayım belli. Sandığı istiyoruz. Oyumuz belli, oyun belli. 2 Kasım, 2 Kasım Pazar günü çık karşımıza, getir sandığı.



Bugün çıkan anketlerde kararsızlar dağıtılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi yüzde 30'un altında. Cumhuriyet Halk Partisi kararsızlar dağıtılınca 6-7 puan ileride. Cumhuriyet Halk Partisi, çok partili dönemde 1977'deki 41,5'luk puana en yakın durumda yüzde 40'ın üstünde."

