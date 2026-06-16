Özgür Özel cephesinde 15 günlük süre bitti, gözler Genel Merkez'e çevrildi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin “mutlak butlan” kararı sonrası “yönetim” konusunda tartışmaların yaşandığı CHP 'de gözler, çarşamba gününe çevrildi .

Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönüşü sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yapmış, bu kapsamda delegelerden imza toplamaya başlamıştı.

CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultay genel başkanın çağrısı, Parti Meclisi'ndeki (PM) salt çoğunluk kararı veya delegelerin beşte birinin imzasıyla toplanabiliyor.

Bu imzalar 15 gün içinde toplanarak Genel Merkez'e teslim ediliyor. Bu süreç tüzükte şöyle tarif ediliyor:

"(1) Genel Başkan; doğrudan ya da Parti Meclisinin kararı ya da kurultay üye tamsayısının beşte birinin on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplantıya çağırır.

(2) Birden fazla çağrının bulunması halinde, Genel Başkan bu çağrıları birleştirebilir. Birleştirilerek yapılan olağanüstü kurultay çağrısının gündeminde, her çağrının gündemi ayrı ayrı yer alır ve ayrı ayrı oylanır.

(3) Üye tamsayısının beşte birinin talebiyle kurultayın olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için imzaların, on beşinci 48 günün bitiminden itibaren yedi gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekir. On beşinci günün bitiminden sonra imza çekilmesi hüküm ve sonuç doğurmaz."

“900 İMZA TOPLANDI”

Normal şartlarda başvurudan sonra en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın yapılması gerekiyor.

Kurultayın yalnızca toplanması ile genel başkan ve parti yönetimi seçimlerinin yapılması için gereken imza sayısı da birbirinden farklı.

Güvenoyu ve seçim maddelerinin gündeme eklenebilmesi için salt çoğunluk gerekiyor.

Partinin halihazırda yaklaşık bin 200 delegesi var.

Özel ve ekibi 1 Haziran'dan bu yana yeterli sayıda imzayı topladıklarını ifade ediyor. Süre bugün itibariyle sona eriyor.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, noter huzurunda 900 imza topladıklarını belirterek bunları çarşamba günü Genel Merkez'e teslim edecekleri bilgisini paylaştı.

Kılıçdaroğlu tarafı ise mahkemenin tedbir kararı nedeniyle hiçbir şekilde olağanüstü kurultaya gidilemeyeceği görüşünde.

KURULTAY TOPLANMAZSA NE OLACAK?

Eğer Genel Başkan, belirlenen süre zarfında kurultayı toplamazsa Özel ekibi bahse konu imzalarla birlikte sulh hukuk mahkemesine başvuracak .

Gereğin yapılması ve kurultayı toplayacak çağrı heyetinin görevlendirilmesi talep edilecek.