Özgür Özel CHP Grup Başkanı seçildi

Mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP ) mesai devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel , kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinin 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı olarak yeniden seçildi. 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de CHP lideri Özel’e desteklerini bildirdi. CHP’nin toplam 138 milletvekili bulunuyor.

“ÖZGÜR ÖZEL 110 MİLLETVEKİLİ BENİM ARKAMDA MESAJINI VERİYOR”

NTV Ankara muhabiri Uğraş Bingöl, “Psikolojik bir hamle. Özgür Özel, 110 milletvekili benim arkamda mesajını veriyor.” açıklamasıyla birlikte seçimin ardından yaptığı yayınla bu bilgilere aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisin'de bugün önemli bir toplantı daha var. Partinin önemli kararlar aldığı Parti Meclisi toplantısı bugün 14.00'de başlayacak. Toplantıda, bundan sonraki yol haritasına ilişkin adımların planlanması bekleniyor. Bayramdan sonra da Özgür Özel ve ekibinin harekete geçeceği tahmin ediliyor.

CHP'li kurmaylardan aldığımız bilgilere göre de parti meclisinin olağanüstü kurultay kararı almasına çok sıcak bakılmıyor. Bayramdan sonra delege yapısıyla olağanüstü imza toplanması bekleniyor."

“ÖZGÜR ÖZEL'İ TEBRİK EDİYORUM”

CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Merkezimizde yaptığımız kapalı grup toplantımızda partimizin grup başkanlığına seçilen, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i tebrik ediyorum." dedi.

Burhanettin Bulut, "Türkiye ’nin yarınları için verdiğimiz demokrasi ve adalet mücadelesinde aynı yolu yürümekten onur duyuyorum." mesajını da verdi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleşen 38. Olağan Seçimli Kurultayı’nı mutlak butlan gerekçesiyle iptal etmişti.

Mahkeme, Özgür Özel ile parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırırken Kemal Kılıçdaroğlu ile eski Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iadesine hükmetmişti.

Mutlak butlan kararının ardından CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuş ancak YSK itirazı reddetti.