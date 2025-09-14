Özgür Özel: CHP kolay lokma değildir

CHP'nin kurultay davasında kritik duruşmaya sayılı saatler kala Genel Başkan Özgür Özel Tandoğan meydanında "Kayyuma, darbeye hayır" mitinginde kürsüdeydi.

Özel, "Hangi adımı atarsanız atın bizden geri adım görmeyecksiniz. Ne bir kelime eksik konuşuruz ne bir santim eğiliriz. Bu milete diz çöktürtmeyeceğiz, size teslim olmayaccağız. Bugün hedefte olan sadece CHP değil Türkiye demokrasisidir." diye konuştu.



Tandoğan mitingine eski genel başkanlardan Hikmet Çetin, CHP'ye dönen Muharrem İnce'nin yanısıra Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da katıldı. Özel konuşmasında, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayımızdır" dedi, bir kez daha 2 kasım için sandık çağrısı yaptı.

