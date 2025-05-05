Özgür Özel: CHP provokasyonla susturulamaz

İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırının ardından Ankara'ya gelen Özel, parti genel merkezi önünde vatandaşlara hitap etti.



CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul'da uğradığı yumruklu saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi görüşe, hiçbir rakibimize mal etmiyorum. CHP, asla ve asla böyle bir provokasyona karşı buradan bir siyasi çıkar peşine düşecek, kolaycılık güdecek bir parti değildir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir provokasyonla geri adım attırılacak, susturulacak, sindirilecek, yolundan döndürülecek, iktidar yürüyüşü durdurulacak bir parti asla değildir."