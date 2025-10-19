Özgür Özel: Cumhurbaşkanı adayı Silivri'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen CHP Manisa 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.



Özel, Manisa'daki partililerin genel başkan seçilmesi sürecinde kendisine çok destek olduğunu vurgulayarak, haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i rahmetle andı.



Yerel seçimlerde başarılı olduklarını anlatan Özel, "Bunun bir iktidar değişiminin adımları olduğundan milletimizle birlikte rakiplerimiz de emin oldu." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ADAYI BEN DEĞİLİM"

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda kendisine adaylarının kim olacağı yönünde soruların yöneltildiğine değinen Özel, şunları kaydetti:



"Vallahi ben değilim. Sensin, bu salonda oturan herkes benim cumhurbaşkanı adayım. Benim cumhurbaşkanı adaylarım sizsiniz. Sizin kadar da benim. Sabahleyin yataktan 'Eyvah ya, bugün de başımıza ne gelecek?' diye değil, 'Hadi bakalım iktidara bir gün daha yaklaştık' diye kalkmanın zamanıdır. Partinin politikalarını, söylemlerini dinlemek, anlamak, öğrenmek, anlatacak kadar iyi bir noktaya gelmek durumundayız her birimiz."