Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 300 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , CHP Genel Başkanı Özgür Özel 'e açtığı tazminat davasını kazandı.

Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir.”