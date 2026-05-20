Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel'den 300 bin lira tazminat kazandı
20.05.2026 16:36
Son Güncelleme: 20.05.2026 16:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 300 bin lira manevi tazminat kazandı.
Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu. Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“5 Temmuz 2025'te CHP Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve haksız ithamları nedeniyle, CHP Genel Başkanı Özgür Özel aleyhine Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığımız davada mahkeme, 300 bin lira manevi tazminata hükmetmiştir.”