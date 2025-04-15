Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan 2022'de yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödeyecek. Özel, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığını yok etmekle suçlamıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kazandı.
Gelişmeyi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın duyurdu.
Söz konusu dava CHP lideri Özel'in 22 Nisan 2022'de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde yaptığı konuşma nedeniyle açılmıştı.
Özel burada yaptığı konuşmada, Erdoğan'ı yargı bağımsızlığı üzerinden eleştirmişti.
Mahkeme heyeti davada kararını verdi.
Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 75 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.
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