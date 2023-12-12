Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 13 Aralık Çarşamba günü Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret edecek. Görüşmede yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısa adı DEM Parti oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin yeni kısa adı DEM Parti oldu

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lideri Özgür Özel, yarın saat 12.30'da DEM Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirecek.

Görüşmede yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Kısa adını, DEM olarak değiştiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi MYK toplantısında, 81 ilde seçime girme yönünde eğilim ortaya çıkmıştı.

CHP'de yerel seçim öncesi ilk adaylar bu hafta belli oluyor

CHP'de yerel seçim öncesi ilk adaylar bu hafta belli oluyor

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Bu kararının Parti Meclisi'ne sunulacağı ifade edilmişti.

DEM Parti'nin 16 Aralık'ta toplanacak Parti Meclisi toplantısında,, yerel seçim stratejisne şekil vermesi bekleniyor.

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