Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek

CHP lideri Özgür Özel, yarın saat 12.30'da DEM Parti Genel Merkezi'ne bir ziyaret gerçekleştirecek.
Görüşmede yerel seçimlerin gündeme gelmesi bekleniyor.
Kısa adını, DEM olarak değiştiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi MYK toplantısında, 81 ilde seçime girme yönünde eğilim ortaya çıkmıştı.
Bu kararının Parti Meclisi'ne sunulacağı ifade edilmişti.
DEM Parti'nin 16 Aralık'ta toplanacak Parti Meclisi toplantısında,, yerel seçim stratejisne şekil vermesi bekleniyor.
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