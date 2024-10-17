Özgür Özel, Demirtaş ile görüşecek

Haber: Öykü Tüccar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Siyasette normalleşme ve yeni süreç tartışmaları Özel'e soruldu. Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörist başı buyursun terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" sözleriyle ilgili "Bu konularda bir şey duyulacaksa benim ağzımdan duyulacak." dedi.



Özel, 21 Ekim Pazartesi günü de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı Edirne F Tipi Cezaevinde ziyaret edecek.



"SAVUNMA İÇİN KAYNAK BÜTÇE OLSUN"



Özel, savunma sanayiine için gereken kaynağın bütçeden ayrılması gerektiğini de sözlerine ekledi.