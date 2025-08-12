Özgür Özel: Devlet Bahçeli'nin çağrısı değerli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da şehit ve gazi derneklerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Özel, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'te kurulan komisyonda o derneklerin de temsil edilmesi gerektiğini söyledi.

Özel, CHP'nin komisyonda yer almasına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi.

"Eleştiri alıyoruz, eleştirileri göğüslüyoruz. Neden? Yarın öbür gün daha fazla kan akmasın, terör bitsin, kaynaklar doğru yerlere kullanılsın diye." ifadesini kullanan Özel, "Siyasi hayatımızı sizin derneklerinizde adım atmışız, bir yanlış olursa son adımı da orada atarız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "milletten gizli pazarlık yapılmaması için" komisyonda yer aldığını ifade eden Özgür Özel, komisyon bu çerçevede çalıştığı sürece, komisyonda yer almaya devam edeceklerini anlattı.

Özel, şehit aileleri ve gazilerin de komisyonda yer alması gerektiğini de söyledi.

"DEVLET BEY'İN ÇAĞRISI KIYMETLİ"

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, CHP'li belediyelere yönelik kovuşturma ve soruşturmaların bir an önce sonuçlanması çağrısını da değerlendirdi.

"Devlet Bey'in çağrısı kıymetli." diyen Özel, "Adli tatil bitince iddianame verilmeli ve yargılama safhasına geçilmelidir." ifadesini kullandı.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, dün yaptığı açıklamada belediye davaları ve yargıdaki soruşturmalar konusunda çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli, "Türkiye'nin ağırlaşan, belediyeler başta olmak üzere pek alana yayılan ve yoğunlaşan hukuki davalardan süratle kurtulması, sonuçta adaletin eksiksiz tecellisi sağlanmalıdır." demişti.