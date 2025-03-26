Özgür Özel: Devrilen iki mezar taşının onarımı ertesi gün yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde yapılan eylemler sırasında zarar gören Şehzadebaşı Camisi’nde incelemelerde bulundu.



İBB Miras’tan konuyla ilgili olarak bilgi aldığını söyleyen Özel, “Polis biber gazı sıkarak kovalayınca bunun üstüne atlayıp kaçanlar olmuş, iki mezar taşı devrilmi. Ertesi sabah vali gelmeden onarılmış.” dedi.



Şehzadebaşı Camisi’nde kapsamlı bir restorasyon ihtiyacı olduğunu dile getiren Özel, bu konuda bakanlıktan izin istediklerini tekrarladı.