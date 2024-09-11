Özgür Özel: Dilruba adına özür dilerim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
İzmir’de konuşan CHP lideri Özel, “Sayın Erdoğan, ‘Özgür Özel özür dilesin’ demiş. Ben kendim kötü bir şey söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok. Ama madem Dilruba’nın sözlerini bize mal ediyorlar; Dilruba’nın adına özür diliyorum.” dedi.
“ERDOĞAN DA BİR ADIM ATSIN”
Özel, “Sayın Erdoğan da bir adım atsın. O da söylediği sözden, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım.” şeklinde konuştu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda CHP’yi ve Özgür Özel’i Dilruba Kayserilioğlu üzerinden eleştirmişti.
“Sadece partimize oy verenleri değil, milletin ezici çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk siyasetine yakışmamıştır. O fotoğraf Türk demokrasisine hiç ama hiç yakışmamıştır.” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in topluma bir özür borcu olduğunu söylemişti.
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