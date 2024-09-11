Özgür Özel: Dilruba adına özür dilerim

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendisini bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu üzerinden eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.



İzmir’de konuşan CHP lideri Özel, “Sayın Erdoğan, ‘Özgür Özel özür dilesin’ demiş. Ben kendim kötü bir şey söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok. Ama madem Dilruba’nın sözlerini bize mal ediyorlar; Dilruba’nın adına özür diliyorum.” dedi.



“ERDOĞAN DA BİR ADIM ATSIN”



Özel, “Sayın Erdoğan da bir adım atsın. O da söylediği sözden, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım.” şeklinde konuştu.