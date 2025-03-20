Özgür Özel: Dünden beri olanlar darbe girişimidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel gece Saraçhane'den İstanbullulara seslendi. "Dünden beri olan biten bir darbe girişimidir. 19 mart darbe girişimidir" ifadelerini kullanan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.



23 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için partilileri sandığa davet eden Özel, "Milyonlarca istanbullunun seçtiği Ekrem İmamoğlu'na tek suçu anketlerde önde çıkmak olduğu için, tek suçu bu milletin gönlünde yer ettiği için, tek suçu gelecek cumhurbaşkanı olduğu için bunu yapmak reva mıdır? Hak mıdır? Ekrem Başkanın hep bu ülkeye söylediği gibi 23 Mart Türkiye'nin baharıdır, 23 Mart'a sandık gelecek Ekrem gelecek dertler bitecek." diye konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu da burada yaptığı konuşmada, suçlamaları kabullenmediklerini ifade etti.



Dilek İmamoğlu, "Ben Dilek İmamoğlu olarak size söz veriyorum asla yılmayacağız asal pes etmeyeceğiz birbirimze kenetlenerek çoğalarak pes etmeden devam edeceğiz." diye konuştu.