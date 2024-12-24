Özgür Özel: Dünyanın hiçbir yerinde böyle hiç yoktan ölümler olmuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Özgür Özel, Balıkesir'in Karesi ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamayı duyar duymaz bölgeye bir heyet göndermeye karar verdiklerini söyledi.

Konuyu sorumluları ortaya çıkana kadar takip edeceklerini ifade eden Özel, "Bu çağda, teknolojide, dünyanın hiçbir yerinde gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde böyle kazalar, patlamalar, böylesine hiç yoktan ölümler olmuyor. Kimsenin evladı, sabahleyin öpüp işe yolladığı annesinin birazdan çalıştığı yerde 11 arkadaşıyla birlikte havaya uçacağını, o güzel yüzünü tanımak için ailesinin bile teşhis yapamayacak hale gelmesini hak etmiyor. Hiçbir çocuk, hiçbir anne, hiçbir baba hak etmiyor." diye konuştu.

Son 22 yılda meydana gelen iş kazalarından bahseden Özel, AK Parti iktidarları boyunca meydana gelen iş kazalarında 34 bin işçinin hayatını kaybettiğini savundu.

Yarın, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 51'inci yılı olduğunu hatırlatan Özel, İnönü için Anıtkabir'de düzenlenecek anma törenine partinin tüm organlarıyla katılacaklarını söyledi.

Özel, Muğla'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin binasına çarparak düşen ambulans helikopter kazasında "son derece şüpheli bir durum" olduğunu belirterek, "Kalkmaya zorlanan bir helikopter... Ne için görev yaptığı, bu görevin ne kadar doğru olduğu, ne kadar sağlıklı icra edildiği gibi meselelerin hepsini, ilgili ailelerle mesai arkadaşlarıyla, o görevi daha önce icra edenlerle çalışıyoruz. Bu konuda da CHP olarak üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 12 Şubat'ta meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Özel, CHP olarak İliç'teki olayı hem insani, hem çevre hem de madencilik politikaları yönünden yakından takip etmeye devam ettiklerini dile getirdi. Özel, heyelana ilişkin hazırlanan ikinci bilirkişi raporunu da eleştirdi.

Özgür Özel, 2011 yılında, lise öğrencisi Burak Oğraş'ın, Antalya'da staj yaptığı otelin misafirhanesinde ölü bulunduğunu, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılarak, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığını anlattı.