Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ediyor
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan 'nu ziyaret ediyor.

Saat 12.50'de Marmara Kapalı Cezaevi'ne gelen Özel'den hemen önce İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İstanbul Büyükeşhri Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan da Silivri'deydi.

Özel’in İmamoğlu ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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