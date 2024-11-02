Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'tan çekmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da "TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI

CHP lideri Özel, konuşmasında İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına ve CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanmasına da değindi.

Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Elimizi Esenyurt'tan çekmeyeceğiz. Ahmet Özer'i Esenyurt halkı seçti. Bir rezaleti ifşa etmenin imkanını sunan bir durumla karşı karşıyayız. Esenyurt'un üzerinde bir utanç ilçesi durmaktadır. Gelecekleri, umutları çalınmış insanlar vardır. Bu Esenyurt'u alamadılar, alamayacaklar. İstanbul'u alamadılar, alamayacaklar. Ahmet Özer kurbandır, Esenyurt'a istikamet vermeye çalışıyorlar. Esenyurtlular 2019'da yeter dediler ve belediyeyi CHP'ye verdiler. Yönettiğimiz kentte gösterdiğimiz aday iki kişiden birinin oyunu alarak seçildi. Esenyurt'un sınırında bir ilçe var, adı Beylikdüzü. Esenyurt'ta AK Parti belediyeciliği nefes alamaz bir kent, yüksek bloklar... Bu ruhsatı verenler yağmaladılar burayı. Yolun öbür tarafından CHP tarafından yönetilen ve başka CHP'liye devreden, kendisi 16 milyon İstanbullu yönetmekle görevlendirilmiş. Herkesin özenerek baktığı bir Beylikdüzü var."

