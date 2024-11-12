Özgür Özel: Emekli maaşı asgari ücrete denk olmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

"İĞNEDEN İPLİĞE ZAMLAR FAZLASIYLA YANSIYACAK"

Özgür Özel, "ekonomi yönetiminin kendine rasyonel, vatandaşa irrasyonel davranışlar sergilemeye devam ettiğini" savunarak, ücret ve maaşların yavaşça eridiğini ve adeta tükendiğini söyledi.



CHP Genel Başkanı Özel, şöyle devam etti:



"Yeni yıl için yeniden değerleme oranı yüzde 44. Yani devlet, 'Ben alacağım vergilere ocak ayında yüzde 44 zam yapacağım' diyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi, vatandaşın en çok kullandığı, en mütevazi araç için 5 bin 850 lirayken; 1 Ocak'ta 8 bin bin 425 lira olacak. Özel İletişim Vergisi, 179 lirayken, 258 lira olacak. 12 telefon faturamıza bölünerek her ay bizden tahsil edilecek. B sınıfı ehliyet harcı, 3 bin 900'den 5 bin 700'e, pasaport harcı 7 bin 800 liradan 11 bin 300 liraya yükselecek. Yolcunun yurt dışından getirdiği tek telefona kayıt için 1 Ocak'tan itibaren 45 bin lira alacaklar. Yurt dışına çıkış harcı bugün 500 lira, 720 lira yapacaklar. Gelir vergisi beyannamesi için Damga Vergisi 467 liraymış, 672 lira olacak. Köprüler, otoyollar, tüneller en az yüzde 44 zamlanacak. İğneden ipliğe zamlar fazlasıyla yansıyacak."



Özel, Türkiye'nin dört bir yanında ve TBMM'de, emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, çiftçinin, memurun ve mağdurun bütçe hakkını savunduklarını hatırlatarak, "1 Ocak gününe kadar CHP, hem komisyonda hem Genel Kurul'da hem de bu hafta sonundan başlayarak, 81 ilde, 973 ilçede, milletvekilleriyle, Parti Meclisi üyeleriyle, Genel Başkan yardımcılarıyla, il, ilçe yönetimleriyle, gençlik ve kadın kollarıyla, sokak sokak, kapı kapı, vatandaşın gerçek sorununu, AK Parti'nin sırtımıza vurduğu yükü, bundan nasıl çıkacağımızı konuşacak. CHP'nin ekonomi kurmayları, 20 Kasım'dan başlayarak, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'tan, sanayi ve emek şehirlerinden başlayarak tüm kentleri gezerek, sanayicinin, işçinin, esnafın, çiftçinin sorununa, işsizlik sorununa, istihdamsızlığa, güvencesizlik sorununa CHP ne söylüyor, bunları çalışmaya devam edecekler." değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN LİRA, BUNUN ALTINDA BİZ YOKUZ"



CHP lideri Özel, bütçe görüşmelerinde, emekli maaşının asgari ücrete denk olması ve her emekliye bir asgari ücretin bu aydan itibaren yatırılmasını önerecekleri bildirdi.



1 Ocak 2025'ten geçerli olmak üzere yeni asgari ücretin belirleneceğini anımsatan Özel, "14 Mayıs seçimlerinden önce Tayyip Erdoğan dedi ki 'Asgari ücrete sadece temmuzda değil, martta ve ekimde de, yılda 4 kez zam vermeyi düşünebiliriz'. Seçim bitti, iktidar oldu, asgari ücretliye 17 bin lira gibi komik bir tutar verdi. Bırakın 4 seferi, temmuzda dahi zam yapmadılar. Bugün 17 bin liralık asgari ücretin satım alma gücü 6 bin lira eriyerek, 11 bin liraya düşmüş durumdadır. Enflasyonu, gerçekleşen enflasyona göre değil; beklenti enflasyonuna göre yapıp, aradaki farkı kazık olarak asgari ücretliye atacaklar." görüşünü paylaştı.



Partisinin, asgari ücretin belirlenmesinde yaptığı hesabı paylaşan Özel, "Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. Asgari ücret 30 bin lira; yoksa mücadeleye devam edeceğiz, itiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz." dedi.



"GARİBAN VATANDAŞTAN HİÇ VERGİ ALMAYACAĞIZ"



CHP Genel Başkanı Özel, Türkiye'nin, vergi adaletinde, dünya sıralamasında en gerilerde bulunduğunu savunarak, şunları kaydetti:



"Toplam 100 lira vergi toplanıyor, 65 lirası dolaylı vergi. Dünyanın en büyük adaletsizliği. Bir tane mandıra var, 2 kişi çocuğuna süt, evine peynir alıyor. Bir tanesi karşıdaki fabrikanın patronu, öbürü kapısındaki asgari ücretli bekçi. İki tane araç yanaşıyor, biri dünyanın en pahalı cipi, bir tanesi en gariban çiftçinin 30 yıllık traktörü. Mazot konuyor ikisine de; aynı vergiyi ödüyorlar. Fakir, zengin ayırmadan herkesten alınan vergi toplam verginin yüzde 65'i. Üretim yapandan, para kazanandan, ihracat yapandan, Türkiye'de dünya kadar para kazananların hepsinden alınan toplam vergi yüzde 14. Kimsenin servetinde, parasında gözümüz yok ama bu kadar adaletsiz bir vergi sistemine tahammülümüz yok. CHP iktidarında, çok kazanandan çok, az kazanandan az alacağız, gariban vatandaştan hiç vergi almayacağız."



CHP Genel Başkan yardımcılarının yaptığı bir çalışma kapsamında vergide adalet sağlanması konusunda bir öneride bulunacağını anlatan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de açlık sınırı 66 bin lira. Açlık sınırının altında maaş alan birisinin kademesi şubatta ikinci kademeye geçiyor. En düşük kademe vergide yüzde 15 iken, şubatta 20'ye, mayısta 25'e, 30'a, 35'e gidiyor. Maaşlar eriyor. Yaptığımız hesapla, açlık sınırı ve altında maaş alanların hepsine 'Birinci dilim vergi dilimi' der, bunu yüzde 15'te tutarsak, 2024 yılı verilerine göre 30 bin lira eline net geçen birisi, onların sistemle 55 bin lira vergi veriyor; 2 maaşı vergiye gidiyor; bizim önerdiğimiz sistemle 27 bin lirasını verecek, 28 bin lira cebinde kalacak. 50 bin lira net aylık alanlar, 145 bin lira vergi veriyor. 3 aylık geliri vergiye gidiyor. Eğer bizim sistemde olursa 70 bini ödeyecek, 75 bini kendi cebine kalacak. Açlık sınırı neyse o."



Özel, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmelerinin devam ettiğini anımsatarak, "'Cebimizden 5 kuruş çıkmayacak' dedikleri şehir hastaneleri, otoyollar için tam 5 milyar dolar yani 202 milyar liranın bu sene bütçede cebimizden çıktığını bir kez daha kayda geçirmek isterim." ifadesini kullandı.

Salonda Kaz Dağları'ndan gelenlerin bulunduğuna işaret eden Özel, söz konusu ziyaretçilerin, Hacıbekirler Köyü'nden getirdikleri bir dal ile tohumu kendisine verdiklerini anlattı.

Özgür Özel, Kaz Dağları'nda yeni maden sahalarının açılacağını öne sürerek, "O madenler yüzünden 80 yaşında anamın gözünü yaşlı bırakıyorlar. Dedi ki, 'Bütün gece uyumadım, yoldan geldim.' Orada gözyaşı döktü, şimdi gözyaşı döküyor. Anacığım, gözyaşlarını sil. Bu memleketin derelerini kurutanların da anaların gözünden yaş akıtanların da iki elimiz yakalarında. Sizi yalnız bırakmayacağız, söz veriyoruz." diye konuştu.

Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni eleştiren Özel, "Geçtiğimiz yasama yılında getirdiler. Direndik, geri çektiler. Şimdi, Noterlik Kanunu'nda değişiklik yaparken Türk Ceza Kanunu'na madde ekleyerek getirmek istiyorlar. Hiç şüphe yok muhalefet; muhalif gazeteciler, öğrenciler, muhalif akademisyenler; köyünü koruyan köylüler; bir sopa olarak kullanmak için getiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Casusluk düzenlemesine tepki gösteren Özel, "Hayvan hakları yasasında ve kadına şiddet yasasında olduğu gibi kırmızı alarm. Esenyurt'ta görevli olanlar dışında tüm milletvekillerimiz etki ajanlığı yasası görüşmeleri sırasında bu yasayı geçirmemek için ellerinden ne geliyorsa onu yapacaklar. Size inanıyorum, size güveniyorum." dedi.

"ÇOCUKLARI AÇ SUSUZ BIRAKMAYIN"

CHP Genel Başkanı Özel, öğretmen atamalarındaki mülakat uygulamasını eleştirirken, "1 milyonun üzerindeki öğretmenin diplomasının bu uygulamayla çalınmaya çalışıldığını" ileri sürdü.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağı hafta partisinin eğitimle ilgili politikalarını konuşacaklarını anlatan Özel, CHP Grup başkanvekilleri ve tüm milletvekillerinin imzasıyla okullarda ücretsiz öğlen yemeği verilmesine ilişkin bir kanun teklifini Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Özel, İstanbul Planlama Ajansı'nın yaptığı araştırmaya göre, her 3 çocuktan birinin kahvaltı yapmadan okula gittiğini belirterek, okula aç giden, okul yemeği olmadığı için aç kalan ve cebinde parası olmadığı için çeşmeden su içmek zorunda kalan öğrencilerin sağlığının tehdit altında olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerin, okullarda su sebili hizmeti başlattığını anlatan Özel, "AK Parti'nin değerli yöneticilerine bir kez daha söylüyorum; Biz pis olan tuvaleti temizlemeye, hijyen sağlamaya, kapılarını açtığınız her okulda sıcak yemek dağıtmaya, öğrencilere ücretsiz su vermeye, tüm belediyelerimizde hazırız ve talibiz. Partizanlık yapıp çocukları aç susuz bırakmayın, hasta etmeyin." dedi.

"ESENYURT, AHMET ÖZER'E SAHİP ÇIKIYOR"

CHP lideri Özel, Ahmet Özer'in 13 gündür tutuklu olduğunu anımsatarak, şöyle konuştu:

"Dün bir şafak operasyonu yapılmadı. Bir sanatçımız, Serdar Ortaç, hakkında iddia var. İddiayı bile söylemeyeceğim çünkü masumiyet karinesi var. Gece evine gitmişler, kapıyı çalmışlar, duymayınca beklemişler. Sabah olmuş, uyanmamış, uykusunun tamamlanmasını beklemişler. Uyanıp da kendi kapıyı açınca ifade vermeye davet etmişler. Doğrusu bu. Doğrusu gündüz vakti gitmek ve davet etmek. Ahmet Özer'in kapısını balyozla kırdılar. Arama yaparken belediyenin kapısındaki avukatı sokmadılar. O aramada güya buldukları, tahminen FETÖ gibi kendi koydukları delillerle tutuklama yaptılar ve bir sürü yalan attılar."

Özel, partisinin milletvekillerinin 12 gündür Esenyurt Belediyesine alınmadığını söyleyerek, "Dokunulmazlığı var, adı üstünde dokunamazsın. Nasıl sokmazsın? Ama millet de bunu görüyor. Esenyurt Belediyesinin çalışanı da Esenyurt'un seçmeni de Ahmet Özer'e namusuna sahip çıkar gibi sahip çıkıyor." açıklaması yaptı.

Ahmet Özer'e yönelik operasyonu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in başlattığını söyleyen Özel, "Bu operasyonu tasarlattı. Bu Akın Gürlek dünya yargı tarihinin en mobilize hakimidir. En hareketli hakimi. Dünya yargı tarihinde bunun kadar hareketli bir hakim yoktur. Akın Gürlek'i, Ankara-İstanbul arasında yoyo gibi oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Özgür Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in eşinin Sermaye Piyasası Kurulu'na üye olarak atanmasını eleştirdi.

"ANKARA'DA NE KONUŞURSAK, MARDİN'DE ONU KONUŞUYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özel, 10 Kasım Atatürk'ü anma törenlerinde siyaset yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ülkenin Cumhurbaşkanı. Atatürk'ün koltuğunda oturan kişi, Atatürk'ün partisine, Atatürk'ten sonraki yöneticilerine, bugünkü yöneticilerine, genel başkanına ağzına gelen her şeyi söylüyor. 'Ankara'da vatan, millet edebiyatı yapıyormuşuz, ondan sonra Mardin'e kayyumun yanına koşuyormuşuz. Ahmet Türk'ün yanına koşuyormuşuz'. Yahu sen bunu söylüyorsan siz illa İttifak içinde laf sokacaksanız birbirinize, benim üstümden niye? Çok özelse biz çıkalım, aranızda konuşun Devlet Bey ile. Ahmet Türk'ü benden çok öven bir kişi varsa o da Devlet Bey'dir. Biz Ankara'da ne konuşursak, Mardin'de onu konuşuyoruz. Bu kürsüde ne dediysem Mardin'de onu söyledim."



YOMRA BELEDİYE BAŞKANI BIYIK CHP'YE KATILDI

Öte yandan İYİ Parti'den Trabzon Yomra Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bıyık CHP'ye geçti. Bıyık'a rozetini grup toplantısında Özel taktı.