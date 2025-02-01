Özgür Özel: Engelliler Bakanlığı kuracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen "CHP Engellilik Çalıştayı"nda konuştu.

CHP lideri Özel, iktidar olmaları halinde engellilerin sorunlarını hızla ve kararlılıkla çözeceklerini belirterek sosyal yardım ve engellilerle ilgili çalışmalarda hak edenler arasında ayrımcılık yapmayacaklarını kaydetti.



Engelliler ve engelli bakımlarını yürütenlere verilen maaşların iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Özel, Meclis'te CHP çoğunluğu ve CHP'li bir cumhurbaşkanı olduğunda şunları yapacaklarını söyledi:



"Engelli farkındalığının kamu yönetimine tam olarak yansıması için güçlü bütçesi olan Engelliler Bakanlığı kurulacak ve bu bakanlığın başında engelli bakan olacak. Engelli bireylerin bağımsız bireyler olarak yardım değil, hak öznesi olduğu gerçeği kabul edilerek bütün adımlar ona göre atılacak. Engellilerin eğitimden istihdama, sağlıktan tüm insan haklarına erişimi ve toplumsal yaşama katılımları için erişilebilirlik konuları önündeki tüm engeller kaldırılacak."