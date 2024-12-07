Özgür Özel: "Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı"

Özgür Özel, Kilis'te Halk Buluşması Programı'nda konuştu.



Özel, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin olarak, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı. Esad'ın ilan ettiği genel aftan Türkiye'dekiler zaten yararlanıyor. Onlar bilgi sahibi yapılmalı. Çatışma ortamı durdurulmalı. Uluslararası temaslar sağlanmalı. Ailelerin öncüleri gidip, kendi şehirlerinin artık dönebilecekleri halde olduklarını görmeli ve orası hızla abat edilip, orada iş, aş olup bu insanlar da memleketlerine dönmelidir." diye konuştu.



Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Öcalan çıkışıyla ilgili ise, "Bu ülkede savaş, çatışmalar bitecekse, şehitler gelmeyecekse, annelerin gözünün yaşı dinecekse TBMM'de oturulur ve konuşulur. Bütün partiler bir arada oturur ama bir şartımız olur. İlk ve son gün şehit aileleri ve gaziler TBMM'ye gelecek, gözlerinin içine bakacağız, rızalarını alacağız. Öyle oturduğu yerden senin söylediğin, senin dediğin gibi olsun dediğinde toplumsal mutabakat olmaz." ifadelerini kullandı.