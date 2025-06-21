Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını YKS'de yalnız bırakmadı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir'i üniversite sınavında yalnız bırakmadı.
9 Haziran'da yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girdi.
Annesiyle sınava gireceği okula giden Nehir Zeyrek'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel de eşlik etti.
Özel'in Nehir Zeyrek'in okula girmesinin ardından okul bahçesinde beklediği ve Zeyrek'i yalnız bırakmadığı görüldü.
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