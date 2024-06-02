Özgür Özel: Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'i tanıyan ülkeleri tek tek arayıp teşekkür yazıları yolladıklarını söyledi. CHP lideri Özel, "Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz. İsrail'in soykırımını lanetliyoruz." dedi.

Özgür Özel: Filistin'i bütün dünyanın tanımasını bekliyoruz

Genel Başkanı Özgür Özel, 'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda "Çay Mitingi"ne katıldı.

Özel, burada yaptığı konuşmada 'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.

"İSRAİL'İN KATLİAMINI LANETLİYORUZ"

CHP lideri Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"'i tanıyan ülkeleri tek tek arayıp teşekkür yazıları yolluyoruz. 50'ye yakın ülke tanıdı tüm dünyanın tanımasını bekliyoruz. Zulüm dursun diyoruz İsrail'in katliamlarını soykırımını bir kez de Rize'den lanetliyoruz.

"KİMLİK SİYASETİYLE MEŞGUL OLMAYACAĞIZ"

Milletin gündeminde olmayan hiçbir konu CHP'nin gündeminde olmayacak asla kısır çekişmelerle kimlik siyasetiyle lüzumsuz polemiklerle meşgul olmayacağız. Millet gündeminde ne varsa o bizim gündemimizde olacak. Onu konuşacağız. Sonuç alamazsak sokaklar bizimdir meydanlar bizimdir. Sizin sesinizi duyacağız, duyuracağız."

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