Özgür Özel: Gerçek beka sorunu gençlerin yurt dışına gitme isteğidir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin gençlik kollarının düzenlediği “17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı’na katıldı.

"ATATÜRK CUMHURİYET'İ GENÇLERE EMANET ETTİ"



47 yıl sonra CHP’yi birinci parti yaptıklarını ifade eden Özel, "Nasıl mı yaptık? Gençleri siyasetin merkezine koyan bir gelenekten geliyoruz. Mustafa Kemal Atatürk, canı pahasına kurtardığı bu ülkeyi ve kendisine teklif edilen, hangisini tercih etse kimsenin itiraz etmeyeceği başkanlık ya da krallık ya da padişahlığa devam eden tek adam rejimleri olabilecekken ne yaptı? Önce bu ülkeyi bir Cumhuriyet’e teslim etti, sonra da bu Cumhuriyet’i kime teslim etti? Ne partinin genel başkanına, ne milletvekillerine, ne bir başkasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu Cumhuriyet’i en çok güvendiklerine; gençlere, sizlere emanet etti” diye konuştu.



"GERÇEK BEKA SORUNU BUDUR"



Gençlerin yaşadıkları sorunlara dikkat çeken Özel, "Bugün Türkiye'de gençler, inanılmaz sorunlarla boğuşuyor. Yüzde 70'i yurt dışına giderim demektedir. 4 gençten 3 tanesi valizleri kafada toplamış. İşte gerçek beka sorunu budur. Bu ülkenin gençlerinin yeniden bu ülkede hayal kurmasını sağlamak en büyük görevimizdir. bunu başaracağız." dedi.

"YÖK'Ü KALDIRACAĞIZ"



İktdar olmaları durumunda atacakları adımları da anlatan Özel, "Biz YÖK'ü kaldırıp üniversiteleri özgürleştireceğiz. Nitelikli eğitimi sadece zengin ailelerin ulaşabildiği bir ortamdan çıkaracağız. Kamuda mülakatları mutlaka kaldıracağız. Yurt kapasitelerini 1 yıl içinde tamamlayacağıuz. Bu ülkeyi yeniden gençlerin ülkesi haline getireceğiz." diye konuştu.



"İSTANBUL’DAKİ ÖĞRENCİNİN ENFLASYONU YÜZDE 57"



İstanbul’da özel yurtta kalan öğrencinin aylık yaşam maliyetinin 14 bin 500 lira iken bu yıl yüzde 57 artışla 22 bin 920 lira olduğunu ifade eden Özel, "İstanbul’daki öğrencinin enflasyonu yüzde 57. Geçen yıl İstanbul’da öğrenci evinde kalan bir öğrencinin aylık yaşam maliyeti,12 bin 500 iken şimdi 18 bin 750 lira oldu. Özel yurtta kalan öğrencinin aylık barınma ücreti 10 bin 360 liradan 16 bin 341 liraya çıktı." ifadelerini kullandı.

