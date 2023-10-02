Özgür Özel görevi resmen değil ama fillen bıraktı

CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel, Grup Başkanlığı görevini fiilen bıraktığını açıkladı.

Özgür Özel görevi resmen değil ama fillen bıraktı

Genel Kurulu'nda düzenlenen özel oturumunun ardından Genel Başkanı ile biraraya gelen Özgür Özel, “Genel başkanla görüştük. Mutabakata vardık. Grup başkanlığı görevimi fiili olarak yürütmeyeceğim.” dedi.

Neden istifa etmediğini de anlatan Özel, CHP’de Grup Başkanlığı için rekabet yaşanmasını istemedikleri söyledi.

Bu konuda genel başkanla hemfikir olduklarını da belirtti.

Özel, CHP’nin grup toplantıları ile MYK ve Parti Meclisi toplantılarına katılmayacak. Özel, kendisine verilen makam aracını da Meclise bırakacağını söyledi.

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