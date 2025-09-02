Özgür Özel: Gürsel Tekin'i ihraç ettik

Özel, Halk TV canlı yayınında, gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.



CHP İstanbul İl Yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili değerlendirilmesi sorulan Özel, Ankara'da 6, İstanbul'da 4 davanın bulunduğunu, bu davanın da diğer davaların birleşimi olduğunu söyledi.



Özel, CHP olarak hukuken yapılması gereken her adımı atacaklarını belirterek, istinafa, Yüksek Seçim Kurulu'na ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını bildirdi.



Kötülüğün zirve yaptığı ama kendilerinde de mücadele azminin zirve yaptığı bir noktada olduklarını dile getiren Özel, "Bunu CHP açısından, Türkiye demokrasisi açısından çok ayıplı bir gün olarak görüyorum. CHP açısından inanın ne kötülükler gördük, bu da onlardan bir tanesi. Buna teslim olmayacağımızı herkes bilsin." dedi.



Özel, yayından sonra İstanbul'a gideceğini ve yarın akşam Zeytinburnu'nda planladıkları mitingi gerçekleştireceklerini kaydetti.



Mahkemenin verdiği kararın hukuken de siyaseten de yok hükmünde olduğunu dile getiren Özel, "O mahkemenin verdiği kararın hiçbir tarafını tanımıyoruz. Zaten MYK karar aldı, İl Başkanı'mız da MYK'dan hemen önce orada bekleyen topluluğa MYK'mızın aldığı o kararı duyurdu. İl Başkanı'mız görevinin başındadır. Maksat Cumhuriyet Halk Partisinin kongre takvimini durdurmak. Neyini durduruyorsun? Kongre takvimini biz yürütüyoruz." diye konuştu.

GÜRSEL TEKİN İHRAÇ EDİLDİ



Gürsel Tekin'i görevlendirmesine ilişkin konuşan Özel, "Gürsel Tekin'den bağımsız teknik bir şey söylüyorum. Kayyumun, partinin üyesi olması gerekiyor kanuna göre. Kendisini tedbirli şekilde, yani karar alındığı an parti üyeliği sona eriyor, Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik ve partiden ihraç ettik. Diğer 4 arkadaşın açıklamalarını bilmediğimiz için, onlar çok yakın takibimizde olan partililerimiz. Eğer onlar 'Biz görevi kabul ediyoruz' derlerse onlar da ihraç edilecek." dedi.



Gürsel Tekin'in İstanbul İl Başkanlığına gelmesine yönelik soru üzerine Özel, "CHP'nin ne il başkanlığına ne genel merkezine Cumhuriyet Halk Partililerin seçmediği biri giremez." ifadelerini kullandı.



Özel, 15 Eylül'de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal edilmesi halindeki tavrının ne olacağının sorusuna "CHP'nin kurultayını iptal etmeye kalkmak da çok büyük bir siyasi cesaret ister, siyasi gözü dönmüşlük ister ve denemesi bedava. Saraçhane'de İstanbul Büyükşehir Belediyesini kayyuma teslim etmeyen CHP, bu partiyi de bu partinin binasını da Genel Merkezi'ni de üyelerinin iradesini de kimseye teslim etmez." cevabını verdi.



"BEN EN DOĞRU ADAYI BELİRLEMENİN TEMİNATI OLACAĞIM"



Partisinin bir sonraki genel seçimdeki cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin soru üzerine Özel, en doğru adayı göstereceklerini söyledi.



Özel, parti genel başkanlarının doğal cumhurbaşkanı adayı olduğunu ama aday olma konusunda kendisini kısıtlama kararı aldığını dile getirerek, "Ben, kendi adaylığımı bu partiye dayatmak yerine en doğru adayı belirlemenin teminatı olacağım. Son güne, ana kadar adayımız İmamoğlu. O gün olamazsa en doğru adaya bakılır." ifadelerini kullandı.



Özel, İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda anketlerde en yüksek oyu alan ismin aday olması gerektiğini vurguladı.