Özgür Özel hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturması başlatıldı
29.03.2026 21:53
Son Güncelleme: 29.03.2026 22:01
CHP Genel Başkanı Özel, Aydın'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuştu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Kuşadası mitingindeki açıklamaları için soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, partisinin Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mitingindeki ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, söz konusu açıklamaları, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında değerlendiren Başsavcılık, Özel hakkında soruşturma açtı.