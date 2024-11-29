Özgür Özel hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlattı.

Özgür Özel hakkında soruşturma
Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Akın Gürlek kimdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Genel Başkanı Özgür Özel'in 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde bugün yaptığı basın açıklamasında Başsavcı Akın Gürlek hakkında kullandığı sözler üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Gürlek'e yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle Özel hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan resen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, gerekli tespitlerin yapılması ve akabinde soruşturma evrakıyla ilgili Özel hakkında fezleke hazırlanması için dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderileceği öğrenildi.

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