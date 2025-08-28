Özgür Özel hakkında soruşturma

BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL'E TEPKİ



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde sarf etttiği Adalet Bakanlığı ve yargı mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.



Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz iddialarla bir kez daha göstermiştir." dedi.