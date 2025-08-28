Özgür Özel hakkında soruşturma
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik yeni bir soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre; başsavcılık, Özel'in partisinin İstanbul Beyoğlu'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada Gürlek'e yönelik kullandığı sözler üzerine harekete geçti.
Başsavcılıkça, Özel hakkında "kamu görevlisine hakaret" ve "tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.
BAKAN TUNÇ'TAN ÖZEL'E TEPKİ
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitingde sarf etttiği Adalet Bakanlığı ve yargı mensuplarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Tunç, "CHP Genel Başkanı, partisindeki yolsuzluk iddiaları ve ortaya saçılan itiraflardan ne kadar bunaldığını, sıkıştığını ve kaçacak yer aradığını bu gece uydurduğu yalanlarla ve mesnetsiz iddialarla bir kez daha göstermiştir." dedi.
Bakan Tunç, Özel'in iddialara yanıt vermek yerine Adalet Bakanlığı'na dil uzatmasının, bağımsız Türk yargısını şahsi hezeyanlarına malzeme yapmasının CHP Genel Başkanı'nın siyaseten iflas ettiğinin açık göstergesi olduğunu belirtti.
Tunç "Hiç kimse devletimizin köklü kurumlarını, yargı organlarını kendi küçük hesaplarının malzemesi haline getirmemeledir." ifadesini kullandı.
