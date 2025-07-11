Özgür Özel hakkında yeni soruşturma

CHP Genel Başkanı Özgür Özgür, Antalya’da "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i cezaevinde ziyaret etti. Özel daha sonra düzenlenen miting de konuştu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP lideri Özel hakkında, mitingde soruşturma ile ilgili sarf ettiği bazı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu.



Başsavcılığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Özgür Özel isimli, siyasi parti lideri olan milletvekili kişinin Antalya ili Muratpaşa ilçesinde gerçekleştirilen açık hava etkinliğinde, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı uhdesinde mevcut bir soruşturma evrakı ile ilgili olarak açıkça gerçeğe aykırı bilgileri, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayması şeklinde gelişen eylemleri nedeniyle, hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi gereği Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştır."