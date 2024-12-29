Özgür Özel, Hüseyin Ağbaba'nın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın hayatını kaybeden babası Hüseyin Ağbaba’nın (88) Malatya’daki cenazesine katıldı.CHP Milletvekili Veli Ağbaba'nın uzun süredir tedavi gören babası Hüseyin Ağbaba, dün hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba için öğle vakti Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı.



Cenazeye Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut, Ulaş Karasu, Yalçın Karatepe, Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, CHP milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Hüseyin Ağbaba’nın cenazesi toprağa verildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Veli Ağbaba ve ailesine taziyelerini iletti.