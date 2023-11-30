Özgür Özel ile Akşener görüşmesi başladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ediyor. Ziyaretin gündeminin ise Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olduğu öğrenildi.

Özgür Özel ile Akşener görüşmesi başladı

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Yerel seçimler öncesi Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşiyor.

Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı bir araya geldi.

İYİ Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmenin gündeminde başta Ankara ve İstanbul olmak üzere yerel seçimlerde olası iş birliği alternatifleri olacak.

Özel dün grup toplantısında muhalefete seslenmiş "Bütün ’yi büyük güç birliğine davet ediyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Özgür Özel ile Akşener görüşmesi başladı - 1 CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Gökhan Zeybek, Gül Çiftçi ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.
Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

Mansur Yavaş'tan Akşener'e ziyaret

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da geçen hafta Akşener ile İYİ Parti genel merkezinde ziyaret etmişti. İYİ Parti yönetimi yerel seçimlere her yerde kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

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