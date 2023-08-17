Özgür Özel: İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “yeniden başkanlığa adayım” mesajının ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel’den de önemli açıklamalar geldi.



Gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan Özel “İmamoğlu’nun emanetçi genel başkan adayı mısınız?” sorusuna yanıt verdi.



“İmamoğlu ile aramızda ‘Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur’ gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim.” diyen Özgür Özel, “Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP’de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu’nun Özel için söylediği “CHP’nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var” sözlerine ise Özel şöyle yanıt verdi:



“Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP’de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli. Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum”