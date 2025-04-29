Özgür Özel: İmamoğlu tutuklu kalırsa Mansur Yavaş aday olur

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında partisinin seçim planı hakkında açıklamalarda bulundu.

Özel, Ekrem İmamoğlu tutuklu kalmaya devam eder veya siyasi yasak gelirse Cumhurbaşkanı adaylarının Mansur Yavaş olabileceğini belirtti.

Özgür Özel, güçlendirilmiş parlamenter sisteme hızlı bir geçiş yapacaklarını vurguladı.

CHP lideri Özel şöyle konuştu:

"Hızla güçlendirilmiş parlementer sistem hazırlığı yapılır o 400 kişiyle yapılır yine de sandığa konulur. Bir tarafsız Cumhurbaşkanı seçilir başbakan olarak yürütmenin başına İmamoğlu gelir. O sürece katkı sağlayan milletin gönlüne giren en önemli aktör tarafsız Cumhurbaşkanı olur bunun adı Mansur Yavaş olur olursa."

"JAMMERLARI BİZ ALMADIK, İBB'NİN ENVANTERİNDE VARDI''

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği otelde kameraların kapatılması ile ilgili ise şunları söyledi:

"Benim korumalarım da aynı uygulamayı yapıyor. Bu tip korumada görevli arkadaşların hepsine bu eğitim verilir ben kendimden biliyorum gidiyorum bir yerde yemek yiyeceğim bir bakıyorum karşımda bir kamera var bantlanmış."

Özel, organizasyonlarda jammer yani cep telefonu sinyali kesici cihaz taşınması tartışmalarına ilişkin de "Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan jammer kullanıyorsa bizim de Cumhurbaşkanı adayımız o ihtiyaçtan kullanıyor. İBB'nin jammerlarını biz almadık, envanterde bu jammerlar vardı. Bizden önce İBB Başkanı'nın konvoyunda jammer minibüsü geziyordu." ifadelerini kullandı."

