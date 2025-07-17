Özgür Özel, İmamoğlu ve Çalık için tahliye istedi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel Silivri'de Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davayı takip etti.



Ardından İstanbul Kartal'a giderek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarına katıldı.



Özel mitingte hem tutuklu Ekrem İmamoğlu hem de sağlık sorunları yaşayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için özgürlük istedi.



Özel, "Mehmet Murat Çalık'ı bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını tahliye edilmesini sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bana bağırıyorlar 'ceketi çıkart kolları sıva' diye, kolları sıvamak benim işim değil kolları sıvayanı dışarı çıkarmak benim işim." diye konuştu.

