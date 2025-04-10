Özgür Özel: İmamoğlu'nun davasının Silivri'deki simge salona alınması anlamlı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İmamoğlu'nun yanı sıra terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ı da ziyaret ettiğini söyledi.

Görüştüğü kişilerin kendileriyle dayanışma gösteren vatandaşlara selam söylediğini belirten Özel, yargılama sürecinde tutuklu bulunanların savunmalarının televizyonda yayınlanmasını talep etti.

"DAVANIN SİLİVRİ'YE ALINMASI ANLAMLI"

Özel, Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bir panelde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle yarın Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki duruşma salonunda yargılanmasına başlanacağını belirterek, "Ekrem başkanın Çağlayan'daki mahkemesi geçmişte Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının simge salonuna alındı. Anlamlıdır, önemlidir." diye konuştu.

Özel, gözaltına alınan gazeteci Timur Soykan'ın ailesiyle telefonla görüşerek dayanışma içinde olduklarını ifade ederek, süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

CEZALARI ORTAK ÖDEYECEKLER

Yozgat'ta traktör kullanıcılarına para cezası verilmesine ilişkin Özel, İmamoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında cezaları ortak ödeyeceklerini belirtti.

Özel, pazar günü duyurdukları Cumhurbaşkanlığı Kampanya Ofisi üzerine İmamoğlu ile çalıştıklarını ve yeni yönetim şemasını oluşturduklarını aktardı.