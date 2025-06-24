Özgür Özel: İran'a demokrasi gelmeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

İsrail-İran savaşına ilişkin Özel, "Diplomasiye olanak tanımadan Netanyahu'nun davetiyle komşumuzu bombalıyorlar... İsrail piyon ama arkasındaki ülkenin adı ABD." dedi.

"İRAN'DAKİ REJİMİ DESTEKLEMİYORUZ"

İran'da rejim değişikliği tartışmalarına değinen Özel, şunları söyledi:

"Biz İran'daki rejimi desteklemiyoruz. Antidemokratik yapıdan rahatsız oluruz. BM kararı olmadan o ülkede toprak bütünlüğüne saldırı o ülkeye bombardıman, o ülkede iktidar dışı unsurlarla muhataplığı kabul etmeyiz.

"İRAN'A DEMOKRASİ GELMELİDİR"

Elbette İran'a demokrasi gelmelidir. Ancak bu İranlıların kararıyla olmalıdır. ABD kararıyla Trump saldırısıyla olmasına asla ve asla izin veremeyiz.

"BÖLGEYE BARIŞ KISIK SESLE GELMEZ"

Bölgeye barış kısık sesle gelmez. Netanyahu ile sözde kayıkçı kavgası yaparak bu meseleler hallolmaz."