Özgür Özel, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı öncesinde İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonel Başkanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başbakan Sanchez, görüşmede Sosyalist Enternasyonal'in Progressive Alliance'daki (İlerici İttifak) kardeş partilerle bir araya geleceği yapılar oluşturmanın önemine dikkat çekti. Sanchez, bu konuda Özgür Özel'in ve CHP'nin katkılarını beklediklerini dile getirdi. Sanchez ayrıca, seçim güvenliği konusunda kardeş partilerin birbirine destek olması gerektiğini, bu amaçla kurulacak yapıda CHP'nin kapasitesine, tecrübesine ve güçlü örgütüne ihtiyaç duyduklarını kaydetti. Sanchez, bunun yanında sol, sosyalist ve sosyal demokrat politikalar üzerine bir düşünce kuruluşu kurulmasının da önemine işaret etti. Türkiye'deki tutukluların durumunu ve CHP'nin ortaya koyduğu mücadeleyi yakından ve dikkatle takip ettiklerini ifade eden Sanchez, Özel'e dayanışma duygularını iletti.



"SANCHEZ, TÜRKİYE KAMUOYUNDA TAKDİR GÖRÜYOR"



Genel Başkan Özgür Özel, sözlerine son olarak İstanbul'da gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Pedro Sanchez'e teşekkür ederek başladı. Özel, İspanya Başbakanı olarak Filistin konusunda sergilediği duruş ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı olarak partiler arasındaki demokrasi dayanışmasını organize etmekteki kabiliyeti nedeniyle Sanchez'in Türkiye kamuoyunda takdir gördüğünü belirtti.

Görüşme, yaklaşık 45 dakika sürdü.