Özgür Özel: Kadın kotası kademeli olarak yüzde 50'ye çıkacak

Cumhuriyet Halk Partisi 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, ‘Eşitlik ve Adalet’ teması ile başladı.



Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kurultaya divan başkanı ve üyelerinin seçimiyle devam edildi. Kurultaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.



Özel, yaptığı konuşmasında, 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilen 35 kadın belediye başkanı sayısıyla bir önceki döneme göre yüzde 350 artış sağladıklarını ifade ederek, “Bu noktada özellikle büyükşehirlerimizde hepimizin gurur duyduğu Aydın’daki Topuklu Efemizin yanında Eskişehir’de ve Tekirdağ’da da kadın Büyükşehir Belediye başkanlarımız vardır. Nüfusun 300 binin üzerinde olduğu en büyük 8 metropol ilçede Seyhan’da, Merkezefendi’de, Karşıyaka’da, Konak’ta, Karabağlar‘da, İzmit’te, Maltepe’de ve Üsküdar’da Cumhuriyet Halk Partili kadın belediye başkanlarımız yönetiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin amiral gemisi sancak gemisi, İzmir’imizde, 100 yıllık tarihte her siyasi partiden sadece 6 kadın Belediye Başkanı olmuşken, bu seçimde 9 adayımızdan 8’i İzmirliler tarafından göreve getirilmiştir” diye konuştu.



“Yüzde 33 olan cinsiyet kotası kademeli olarak yüzde 50’ye çıkacak”



Özel, tarih boyunca eşitsizliklerle ve ayrımcılıklarla mücadele eden kadınların kazanımlarını ileriyi taşımanın ortak hedefleri olduğunu vurgulayan Özel, “Bu nedenle kadınların siyasal süreçlerde etkin rol almalarını sağlamak sosyal demokrat siyasetin en temel hedeflerinden birisidir. Bizim için de vazgeçemeyeceğimiz hedefimizdir. Bu sebeple önümüzdeki ay tüzük kurultayında halen partimizde yüzde 33 olan cinsiyet kotasını kademeli olarak yüzde 50’ye çıkarma konusundaki irademizi vurgulamak, bu salonun iradesini tüzük kurultayına taşımanın da bu salondan seçilecek Kadın Kolları Başkanı ve yönetiminin asli görevi olacağını, buna saygı duyacağımızı ifade etmek isterim” açıklamasında bulundu.