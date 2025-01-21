Özgür Özel Kartalkaya'ya gidiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısını iptal ederek açıklamalarda bulundu.



Özel, Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin "Tablo çok vahim bu şartlar altında bir grup toplantısı yapmak mümkün değildi grup toplantımızı iptal ettik." dedi.

Bolu'ya gideceğini dile getiren Özel, "bugün yasın günüdür orada yaşanan bu büyük felaketin de sorumluları var sorumlulukları var onların da konuşulacağı saatler gelecek." diye konuştu.



"ÇAĞLAYAN'A ZİYARETTE BULUNACAĞIM"



Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'un durumu hakkında bilgi aldığını dile getiren Özel, "İl başkanlarımla bir değerlendirmeden sonra buradan ayrılacağız. Çağlayan'a bir ziyarette bulunacağım." dedi.



"Bir siyasi partinin genel başkanı nezarette bulunuyor." diye konuşan Özel, "81 il başkanımız, gençlik kolları, kadın kolları ve milletvekillerimiz buradaydı. Bir yeni başlangıcı CHP'ye ve Türkiye'ye her gün yaşatılan yerni baskılar yıldırmalar acılara karşı hep birlikte kenetlenerek yeni bir başlangıcı tarif edeceğimiz bir toplantıydı. Bunu ilerleyen zamanlarda yaparız. Bugün siyasetin sıcak gündemine girme günü değil." açıklamasında bulundu.