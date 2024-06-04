Özgür Özel: Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Özgür Özel'in konuşması öncesi İYİ Parti'den istifa eden Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP’ye katıldı. Kaya'ya rozetini CHP lideri Özel taktı.

Özgür Özel'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bugün partimizin çağrısı ile arkadaşlarımızla görüşen birisi partimize katılıyor diye CHP ile kavga etmeye çalışanlara şunu söyleyeyim ben iktidar dışında kimseye muhalefet etmem siz istiyorsanız diye de sizinle kavga etmem bunu böyle bilin. Grup başkanvekillerim bir tane mevkidaşınız çıkmış ileri geri konuşuyor. Memleketinden muhtar kadar oy alıp büyük büyük laf edip nezaket sınırlarını aşmasın eğer aşacak olursa da bizim ona tüketecek nefesimiz yok seçimden sonra da bizim bütün gücümüz iktidarı eleştirmek ve Türkiye'de bu iktidarı değiştirmek üzeredir böyle bilsinler.

"DEVLET BEY'İN CANI SAĞOLSUN"

Pınarbaşı zorbalığa başkanımı yedirmem dedi. MHP için kritik önemdeki bir yer. Şundan Alparslan Türkeş'in memeletini CHP klazandı diye MHP'lilere hürmetsizliğimiz olmaz. Türkeş'e saygı duyan herkes bilsin ki sizin hukukunuz önce bana sonra da Deniz Yağan'a emanettir hiçbir saygısızlık olmaz. Çünkü CHP siyasette gerilimden beslenen bir parti değildir. Eski dosttan düşman olmaz. Siyasi rakipleri düşman bilmeyiz. Sayın Bahçeli'nin kullandığı bütün ifadeleri onları metne yazan bütün MHP'lilerin yakından bildiği ve yaka silktiği o ikisinin kusuru görüyorum. Devlet Bey'in de canı sağolsun.



HAKKARİ BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANMASI

Hakkari Valisi'nin kayyum olarak atandığını öğrendik. İddianameyi hazırlayan savcı şu anda FETÖ'den firarda. Dava defalarca ertelenmiş dün yeni bir soruşturma açılıp belediye başkanı yeni soruşturmadan gözaltına alındı. Suçu varsa kaydı varsa elbette cezalandırılabilir ama usul yöntem bellidir.

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLACAĞINDA TEMİZ KAĞIDI VER 1 GÜNDE KAYYUM ATA"



14 yıldır yargıla tutuklama belediye başkan adayı olacağında temiz kağıdı ver 1 günde kayyum ata. Kayyum atamak Hakkari halkının iradesine saygısızlık. Eğer suçu varsa yargılanır. Eğer suçu varsa yerine belediye meclisinden biri seçilir. Milletin iradesine saygılı olmayanın milletin gönlünde yeri olmaz. Hakkari'de atanan kayyumu CHP'nin bir belediyesine atanmasına nasıl tepki veriyorsak buna da öyle tepki veriyoruz. Sana göre demokrasi bana göre demokrasi olmaz.



"TUĞLA GİBİ BİR BAŞVURU YAPTIK"

Bu rejim 16 Nisan referandumunda rejime kasteden bir anayasa değişikliğini OHAL şartlarında oya sunulmasıyla başladı. Yetki kanunu seçimden kabine atanana kadar önceki yetki kanununa dayanarak yasal boşlukla KHK ile 703 sayılı devlet baştan aşağıya dizayn edildi. Durun anayasaya aykırı dedik. Ayrıkı ise Anayasa Mahkemesi'ne gidin dediler. Tuğla gibi bir başvuru yaptık. 60 günde inceleyip iddia ettiğimiz aykırılıkları Anayasa Mahkemesi 6 yıl inceledi. O sırada kabine atandı rektörler atandı. Üstüne bir seçim daha yaşandı beyefendiler kararı verdiler.

"DÜN AKŞAM İTİBARIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN KOLONLARI KESİKTİR"

Anayasa Mahkemesi kararı belediyelerin cumhurbaşkanı kararıyla kurulmasından rektörlerine cumhurbaşkanı tarafından atanmasına Merkez Bankası'nın atanması gibi düzenlemelerin tamamını iptal ettik. Anayasa Mahkemesi TSK'nın rütbeleri valilerin yardımcılarının atanması ek gösterge Yargıtay'ın yapısına kadar devlette yaptıkları her şeyi iptal etti 1 yıl da zaman verdi. Dün akşam itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin kolonları kesiktir. Devleti sakatlamışlardır. Devletin bu hale getirilmesinde AK Parti ile MHP'nin anayasa tanımazlığı sebeptir."

"TAYYİP BEY YAPTIĞINIZ HER ŞEYİ ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL ETTİ"

Tayyip Bey soruyorum yaptığınız her şeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. CHP haklı hukuk varsa yapamazsın diyor. CHP'ye Anayasa Mahkemesi'ne çok gidiyor diye eleştirenler 270 sayfa iptal var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasaya aykırıdır. Bunlar anayasaya uygun kanun içinde çıkmazsa devlet kolonsuz kalacaktır. Hukuka uymak için önce mevcut anayasaya uymak üzerine yemin edilen anayasaya sadakat göstermek yetkiyi veren milletin aklıyla alay etmemek gerekmektedir.

"BU HÜKÜMET DEPREM ÖNCESİ HAZIRLIKLARI YAPMADI"



6 Şubat depreminin üzerinden 16 ay geçti. Onların sesinizi duyurmaya çalışıyoruz. Bu hükümet deprem öncesi hazırlıkları yapmadı. Deprem konutlarının yüzde 12'si verildi güya 1 yılda hepsi bitecekti.

"SORUMLULUĞU BULUNAN KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İZİN VERİLMELİ"



Biz sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin partizanca kayırılmasına karşı yargılanmaya ilişkin izinlerin verilmesini istiyoruz. Biz sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin partizanca kayırılmasına karşı yargılanmaya ilişkin izinlerin verilmesini istiyoruz. Bu izinleri vermeyenlere yazıklar olsun."