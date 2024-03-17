Özgür Özel: Kimi CHP’liler rövanş arayışında

Yerel seçim için geri sayım sürerken Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’den dikkat çekici bir açıklama geldi.



Sözcü gazetesine konuşan Özel, bazı CHP’lilerin rövanş arayışı içinde olduğunu söyledi. Özel, “Kimi CHP’lilerin 31 Mart’ta başta İstanbul olmak üzere CHP’nin başarısızlığı üzerine rövanş arayışında olduğunu gözlemliyorum. 1 Nisan günü başka hesapları olanlar varsa bu onların hesabı. CHP bir başına 31 Mart’ı kazanırsa iktidar için çok yıpratıcı, CHP için çok güçlendirici olacak.” diye konuştu.



“KUMPAS VAR”



Para sayma soruşturmasına da tepki gösteren CHP lideri, “Bir kumpas var.” dedi. Özel, “Dört buçuk yıl önce çekilmiş, hukuka aykırı olarak kaydedilmiş, şantaj amacıyla kullanılmış görüntüler siyasi kumpasa alet ediliyor.” diye konuştu.



“TİP’İN ADAYI SEÇİMİ KAYBETTİRME POTANSİYELİNE SAHİP



Hatay’daki seçim yarışını da değerlendiren Özel, Türkiye İşçi Partisi’nni (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan’ı işaret ederek, “TİP’in adayı seçim kaybettirme potansiyeline sahip.” dedi.